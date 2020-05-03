Kyodo ajansının haberine göre, Japonya anayasasının yürürlüğe girişinin 73'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı video mesajında Abe, "anayasa değişikliği" arzusunu yineledi.

Abe, uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde "saldırmazlık" anlayışına bağlı kalınacağını beyan eden 9'uncu maddenin yeniden yazılmasını kapsayan, 3 yıl önce açıkladığı "yeni bir anayasa sözü"nün henüz hayata geçirilmediğini anımsattı.

Değişiklik yönündeki mevcut güçlüklere rağmen hedefine bağlı olduğunu vurgulayan Abe, "Anayasa düzenlemesine ilişkin kararımda hiç tereddüt yok." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında Japonya'da uygulanan OHAL şartlarına dikkati çeken Abe, hükümet ve halk tanımının yeniden yorumlanarak, acil durumlarda hükümete daha fazla yetki verilmesine yönelik anayasaya bir ibare konulması ihtiyacı olduğunu belirtti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası 1947'de yürürlüğe giren Japonya anayasanın "pasifist" 9'uncu maddesi, ülkeyi askeri güç ve savaş potansiyeli sahibi olmaktan men ediyor.

Ölü sayısı 550 sınırında

Japonya'da COVID-19 kaynaklı vaka sayısı, son 24 saatte 200 artarak 15 bin 789'a, ölü sayısı 19 artışla 549'a yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 4 bin 477, Osaka'da 1656, Kanagawa'da 1074, Saitama'da 886, Çiba'da 847, Hokkaido'da 823'e yükseldi.