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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Dend Petan ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda iki korucu hayatını kaybetti.
Paktiya'daki 203'üncü Atel Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, basına yaptığı açıklamada, militanların, Dend Petan ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Saldırıda 2 korucunun hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını ifade eden Mumand, saldırının ardından çıkan çatışmada 2 militanın öldürüldüğünü, 7'sinin yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan taliban Paktiya dendSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 15:40
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