Haber Giriş: Kaynak: AA
Libya Ordusu, saldırı hazırlığındaki Cancavid milislerini hedef aldı
[Fotoğraf: AA]
Libya Ordusu, darbeci Halife Hafter'e bağlı Cancavid milislerini başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde taşıyan otobüsü havadan vurarak etkisiz hale getirdi.
Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava unsurları, başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde ücret karşılığı Hafter saflarında savaşmak üzere Libya'ya getirilen Sudanlı Cancavid milislerini taşıyan otobüsü vurdu.
Cancavid milis grubu, Darfur'daki iç savaşta soykırım yapmakla suçlanıyor.
Etiketler: Libya Cancavid milisleriSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 15:33
Son Haberler
- 16:02
- 15:40
- 15:38
- 15:31
- 15:34
Sıradaki Haber
Güney Kore'den 'Kim Jong-un'a tıbbi müdahale olmadı' iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz