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Dünya
AA 12.01.2025 09:32

Güney Kore'de düşen uçağın karakutularından son 4 dakika kayıp

Güney Kore'de, iniş sırasında kontrolden çıkarak 179 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Jeju Air'e ait yolcu uçağının karakutularından uçuşun son 4 dakikasına ait verilere ulaşılamadığı açıklandı.

Güney Kore'de düşen uçağın karakutularından son 4 dakika kayıp
[Fotograf: AA]

​​​​​​​Yonhap'ın haberine göre, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın rotası, hızı ve irtifası gibi uçuş verilerinin kayıtlı olduğu Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR) ile kokpit ses kayıtlarının bulunduğu Kokpit Ses Kayıt Cihazını (CVR) inceledi.

Yetkililer, yapılan incelemeler sonucunda, FDR ve CVR cihazlarına ait verilerin, uçağın duvara çarpmasından yaklaşık 4 dakika önce durmuş olduğunu bildirdi.

Kazanın sebebinin aydınlatılabilmesi için FDR ve CVR verilerinin tek başına kanıt olarak kullanılamayacağını vurgulayan yetkililer, kaza anına ait video görüntüleri gibi kaynaklardan da bilgi topladıklarını belirtti.

Kaza

Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı.

6 kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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