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Dünya
BBC 08.07.2024 09:17

Güney Kore'de binlerce Samsung çalışanı 3 günlük grevde

Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'da çalışan 6 bin 500'den fazla işçi, daha adil maaş talebiyle bugünden başlayarak üç günlük greve çıktı.

Güney Kore'de binlerce Samsung çalışanı 3 günlük grevde
[Fotograf: Reuters]

Sendikalı işçilerin talepleri arasında yıllık iznin bir gün artırılması da yer alıyor.

Sendika talepleri karşılanmazsa yeniden greve gideceklerini belirtti.

Şirket yönetimi ve sendika Ocak ayından bu yana görüşmelerini sürdürüyor. Şirketin önerdiği yüzde 5,1'lik maaş artışını sendika reddetmişti.

Greve çıkan Ulusal Samsung Elektronik Sendikası'nın (NSEU) üye sayısı yaklaşık 30 bin ve bu Samsung'un Güney Kore'deki işçi sayısının dörtte birine denk geliyor.

Ancak sendika bu haftaki greve çoğunluğu üretim sahaları ve ürün geliştirme departmanında çalışan yaklaşık 6 bin 540 işçinin katıldığını açıkladı.

Uzmanlar, katılımın düşük olması ve otomatik üretim nedeniyle grevin dünyanın en büyük çip üreticisinin üretiminde çok büyük etkisinin olmasının beklenmediğini belirtiyor.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Sendika ilk grevini geçen ay yapmıştı ancak Samsung bu grevin iş faaliyetleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını açıklamıştı.

Şirket bugün başlayan greve yönelik bir açıklamaysa yapmadı.

Yılın ikinci yarısında geçen yılın 15 katı kar

Greve katılan işçiler Samsung'un Seul'un Hwaseong bölgesindeki genel merkezinde toplandı.

Sendika başkanı Son Woo-mok düşük katılım eleştirilerine yanıt olarak, henüz beş yıl önce kurulmuş olduklarını ve üyeleri eğitmeye yetecek kadar zamanları olmadığını söyledi; "Yine de katılımın düşük olduğunu düşünmüyorum, diğer sendikalara kıyasla çok genciz" dedi.

Sendika liderleri şirketin işletme kârından sermaye maliyeti düşülerek yapılan prim hesaplamalarının adaletsiz olduğunu savunuyor.

Samsung 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yılın ikinci yarısındaki kârının (Nisan-Haziran ayları arası) geçen yılınkinin 15 katı olduğunu belirtmişti.

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