Güney Kore ve Hindistan'da vakalar artıyor
Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 322 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Güney Kore'de yeni vakalar son 3 gündür 500'ün üzerinde. Çin'de ise son 24 saatte 6 yeni vaka belirlendi.
Hindistan'da 485 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 136 bin 200'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 41 bin 322 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 351 bin 109'a çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 759 bin 969 kişi iyileşti.
Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke.
Güney Kore'de vakalar artıyor
Güney Kore'de son 3 gündür 500'ün üzerinde yeni COVID-19 vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte 504 yeni COVID-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 33 bin 375'e çıktı, 27 bin 349 kişi de virüsü yenmeyi başardı.
Son 24 saatte COVID-19'dan 6 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 522'ye yükseldi.
Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.
Çin'de 6 yeni vaka
Çin'de son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 6 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yeni vakalara, Fujian, Şiçuan, Cıciang, Tientsin ve Yunnan'da rastlandı.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 501'e yükseldi.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 582 kişi iyileşti.
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