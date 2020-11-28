Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 07:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya dönüyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Hindistan Donanması ile Malabar Tatbikatı'na katılmak üzere Körfez'den ayrılan ABD'nin "USS Nimitz" uçak gemisine tekrar bölgeye dönmesi emri verildi.
CNN televizyonuna konuşan bir savunma yetkilisi, Nimitz gemisinin beraberindeki savaş gemileri ile Orta Doğu'ya geri döndüğünü söyledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Irak ile Afganistan'daki Amerikan askeri sayısının 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500'e düşürüleceğini hatırlatarak, geminin bölgedeki Amerikan birliklerine destek sağlayacağını belirtti.
Etiketler: ABD
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