Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 04:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den Rusya ve Çin'e yaptırım
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD, Rusya ve Çinli şirketlere yaptırım kararları geldi. Her iki ülkeden 4 şirket İran’ın balistik füze programını desteklemekle suçlandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı İran, Kuzey Kore ve Suriye Silahsızlandırma Yasası çerçevesinde Rusya ve Çin şirketlerine yaptırım ilan etti.
Her iki ülkeden de ikişer şirket İran’ın balistik füze teknolojisine hassas teknoloji ve malzeme sağlamakla suçlandı.
Ülkelerden İran’ın füze çalışmalarına destek olacak herhangi bir girişimde bulunulmasından kaçınılması istendi.
Açıklamada İran’ın balistik füze geliştirme çalışmalarını engellemek için yabancı tedarikçilere yönelik yaptırımların süreceği kaydedildi.
Yaptırımın 2 yıl geçerli olduğu belirtildi.
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