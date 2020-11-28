ABD Dışişleri Bakanlığı İran, Kuzey Kore ve Suriye Silahsızlandırma Yasası çerçevesinde Rusya ve Çin şirketlerine yaptırım ilan etti.



Her iki ülkeden de ikişer şirket İran’ın balistik füze teknolojisine hassas teknoloji ve malzeme sağlamakla suçlandı.



Ülkelerden İran’ın füze çalışmalarına destek olacak herhangi bir girişimde bulunulmasından kaçınılması istendi.



Açıklamada İran’ın balistik füze geliştirme çalışmalarını engellemek için yabancı tedarikçilere yönelik yaptırımların süreceği kaydedildi.



Yaptırımın 2 yıl geçerli olduğu belirtildi.