Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 03:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 781 bini geçti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Afrika'da yeni tip koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 781 bin 941'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 89 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 378'e çıktı.
COVID-19 vaka sayısı 3 bin 370 artışla 781 bin 941'e ulaştı.
Bugüne kadar 5 milyon 385 binden fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 722 bin 876'sı iyileşti.
Kıta genelinde şu ana kadar COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 147 bini geçti.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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