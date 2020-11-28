Avrupa'ya uyuşturucu kaçıran büyük bir şebeke çökertildi.

Operasyon, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Brezilya, Portekiz ve Belçika güvenlik güçleriyle ortaklaşa yapıldı.

45 ton uyuşturucu ele geçirildi

Şebeke, Brezilya'dan Avrupa'ya 45 ton uyuşturucu madde kaçırıyordu.

Operasyon kapsamında 180 eve baskın yapıldı, şebeke mensubu 45 kişi gözaltına alındı.

Yapılan baskınlarda Portekiz'de 12 milyon euro, Belçika'da ve Brezilya'da 300'er bin euro ele geçirilirken 70 lüks araca el konuldu.

Brezilya'dan Avrupa'ya yapılan en büyük operasyon

Ayrıca İspanya'da şebekeyle irtibatlı olduğu düşünülen 10 kişinin malvarlığı donduruldu.

Brezilya'dan Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede en büyük operasyonun yapıldığı aktarıldı.