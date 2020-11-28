Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Birçok ülkede vaka ve can kayıpları rekor kırdı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 1 milyon 439 bin kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı 61 milyonu geçti.

ABD'de vaka sayısı 13 milyon 256 bini aştı

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 256 bin 634 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 269 bin 650 kişi hayatını kaybetti.

ABD'yi, 9 milyon 325 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 204 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 459 COVID-19 vakası görüldü

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 51 bin 914'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 459 artışla 2 milyon 196 bin 119'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 883'ü yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 648 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1679 artışla 159 bin 915'e ulaştı.

Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,7 oldu.

İtalya'da son 24 saatte 827 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 bin 352 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 538 bin 217 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 787 bin 893, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 782'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 827 artarak 53 bin 677'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı, 35 bin 467 artarak 696 bin 647 oldu.

İspanya'da son 24 saatte 294 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, salgından yaşamını yitirenlerin sayısı dünden bugüne 294 arttı.

Son 7 günde 1177 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 44 bin 668'e çıktı.

Ayrıca dün 1 milyon 617 bin 355 olarak açıklanan toplam vaka sayısı, son 24 saatte 10 bin 853 artışla 1 milyon 628 bin 208'e ulaştı.

Ülkede mevcut durumda 14 bin 819 COVID-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 2 bin 777'si yoğun bakımda bulunuyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 444 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 276, toplam vaka sayısı da 285 bin 838'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Ürdün'de COVID-19'dan ölümler arttı

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte COVID-19 sebebiyle 61 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 580 yeni vaka tespit edildiğini ve 4 bin 750 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Ülkede toplam can kaybı 2 bin 570'e, vaka sayısı 207 bin 601'e, iyileşenler ise 140 bin 400'e çıktı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, salgında 42 can kaybı ve 2 bin 545 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı.

Son verilerle ülkede COVID-19 kaynaklı vefat sayısı 12 bin 167'ye, vakalar 547 bin 215'e yükseldi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 476 bin 297'ye ulaştığını açıkladı.

Irak'ın Kerkük kentinde COVID-19 vaka sayısında rekor artış

Kerkük Sağlık Müdürlüğü, kentte son 24 saatte 528 kişiye COVID-19 tanısı konulduğunu duyurdu.

Son verilerle ülkede salgının başladığı şubattan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede COVID-19 kaynaklı vaka sayısının 537 bin 457'ye çıktığını, toplam can kaybının da 12 bine dayandığını açıkladı.

Fas'ta COVID-19'dan ölümler arttı

Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 70 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 4 bin 592 kişinin enfekte olduğunu, 4 bin 228 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Toplam can kaybı 5 bin 689'a, vakalar 345 bin 276'ya, hastalığı yenenlerin sayısı ise 294 bin 36'ya çıktı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1058 yeni vaka tespit edildiğini, 612 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 372'ye, vaka sayısı da 80 bin 168'e yükseldi, iyileşen hasta sayısı ise 51 bin 946'ya ulaştı.