Şehrin KM4 bölgesindeki işlek bir kafeteryada intihar saldırısı düzenleyen kişi üzerindeki bombayı patlattı.

Saldırıyı Eş-Şebab üstlendi

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti,10 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında İstanbul'da bir üniversiteden mezun Somalili İbrahim Abdi'nin de olduğu öğrenildi. Türkiye'de bursla eğitim alan Abdi, 3 ay önce ülkesine dönmüştü.

Patlamayı üstlendiğini duyuran Eş-Şebab terör örgütü, saldırılarında sık sık başkent Mogadişu'yu hedef alıyor.

ABD Savunma Bakan Vekili bugün bölgedeydi

Saldırı, ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ın Mogadişu ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti.

Miller ziyaretinde, ABD'nin Mogadişu Büyükelçisi'ni ve bölgede görevli askeri personeli ziyaret etmişti.