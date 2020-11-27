Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Lörrach Merkez Camii'ne gönderilen mektupta Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapak fotoğrafı ile İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadeler yer aldı.

DİTİB Lörrach Merkez Camii Dernek Başkanı Basri Belgen, dün akşam saatlerinde posta yoluyla gönderilen ve mühürlü zarf içinde yer alan mektubu yerel yetkililere ilettiklerini ifade etti.

Belgen, 1987'de kurulan cami derneğinin kurulduğu günden bu yana komşularıyla iyi ilişkiler içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve ilk kez böyle bir mektup almaktan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.