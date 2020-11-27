İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain ve BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer'in aralarında bulunduğu pek çok BM uzmanı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) Genel Direktörü Casir Abdurrezzak, EIPR İdari Direktörü Muhammed Beşir ve grubun ceza adaleti departmanı başkanı Karim Ennarah'ın kasım ayında "terörizm ve kamu güvenliğini tehlikeye atma" suçlamalarıyla gözaltına alındıkları anımsatıldı.

"Bu çabalar terörizm veya kamu tehdidi olarak görülmemelidir"

Bu isimlerin, 13 büyükelçiyle insan hakları konularında yaptıkları toplantının ardından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Mısır yönetiminin aktivistlerden "intikam" aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Mısır yönetimi kınandı ve 3 insan hakları aktivistinin "acilen ve kayıtsız şartsız serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

Ayrıca bu kişilere yönelik suçlamaların düşürülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tutuklamalar, insan hakları savunucularının meşru çalışmalarını yürütürken her gün Mısır'da karşılaştıkları çok ciddi risklerin altını çiziyor. İnsan hakları savunucuları ve sivil toplum aktivistleri, başkalarının haklarının korunmasını sağlama çabalarından dolayı asla cezalandırılmaz. Bu çabalar terörizm veya kamu tehdidi olarak görülmemelidir. Tam tersine katkıları için onları korumalı ve değer vermeliyiz."