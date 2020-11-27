Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
ABD'de Şükran Günü tatilinde herhangi bir neden olmaksızın araçtan etraftakilere rastgele ateş edildi.
Las Vegas kentinin güneyinde bulunan ilçenin değişik yerlerinde meydana gelen olayda, 1 kişi yaşamını yitirirken yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Polis, vücutlarında dövme bulunan 20’lı yaşlarda bir kadın ile 30’lu yaşlarda bir erkek 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
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