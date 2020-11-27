ABD'de Şükran Günü tatilinde herhangi bir neden olmaksızın araçtan etraftakilere rastgele ateş edildi.

Las Vegas kentinin güneyinde bulunan ilçenin değişik yerlerinde meydana gelen olayda, 1 kişi yaşamını yitirirken yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Polis, vücutlarında dövme bulunan 20’lı yaşlarda bir kadın ile 30’lu yaşlarda bir erkek 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.