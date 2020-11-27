Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, koronavirüs taşıdıkları gerekçesiyle ülke genelinde milyonlarca vizonun telef edilmesinin ardından bir çiftliği ziyaret etti. Çiftlik ziyareti sonrası konuşan Danimarka Başbakanı, vizonların itlafının kendisini de etkilediğini söyledi.

Danimarka Başbakanı, ailesinde iki kuşağın vizon çiftliklerinde çalıştığını söyledi. Konuşması sırasında sesi titremeye başlayan Başbakan, gözyaşlarını tutamadı.

Vizon itlafına tepkiler dinmiyor

Vizonlara ait kalıntılar da tartışma yarattı. Çevre sakinleri kalıntıların toprağın yüzeyine çıktığı iddiasıyla tepki gösterdi. Yetkililer ise vizonların 2 buçuk metre derine gömüldüğünü, bu nedenle risk oluşturmayacağını savundu.

Danimarka, dünyanın en yüksek kalite kürklerinin pazarlandığı ülkelerin başında geliyor. Büyük vizon çiftliklerinin bulunduğu ülkede, 17 milyon vizonun itlaf edilmesi sonrası tepkiler dinmedi.

Sağlıklı vizonların da itlaf edilmesi kararının yasal dayanağı olmadığını kabul eden hükümet, eleştirilerin odağında. Başbakanın istifasını isteyen muhalefet, yaklaşık bin 100 vizon çiftliğinin mal sahipleri ve işçilerine tazminat ödenmesinde ısrarcı.

