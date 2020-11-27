"Azerbaycan ile savaşı sürdürecek gücümüz kalmadığı için barış anlaşması imzalamaya mecbur kaldım"

Bu sözler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a ait.

Paşinyan, sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kazandığı zafere ilişkin itiraflarda bulundu.

Ermenistan Başbakanı, halkın askere gitmek istemediğini, seferberlik emrine uymadığını bu nedenle asker sıkıntısı yaşandığını vurguladı. Gidenlerin de çatışmaya hazır olmadığını belirtti.

Meclis karıştı

Azerbaycan'ın zaferi Ermenistan Parlamentosu'nu da karıştırdı.

Ermenistan Meclisi'nde, Ermeni ordusunun uğradığı hezimet konuşuluyordu.

Tartışma, bir milletvekilinin "torunlarımıza savaşta mağlup olduğumuzu nasıl anlatacağız?" sorusu ile başladı.

Tartışmanın büyümesiyle, milletvekilleri birbirine girdi.

Durumu sakinleştirmek için genel kurula askerler girmek zorunda kaldı.