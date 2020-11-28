Yerel basındaki haberlere göre, "Ulusal Polis Soruşturma Birimince (IGPN)" Michel Zecler adındaki Afrika kökenli gence şiddet uygulamaktan gözaltına alınan polislerden 3’ü, toplu şekilde silahlarla iradi bir şekilde ırkçı şiddete başvurdukları gerekçesiyle sorgulanıyor.

Diğer yandan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ayrıca çok sayıda gazeteci ve akademisyen, polis şiddetine göz yumduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i istifaya çağırdı.

Macron şiddeti utanç verici olarak niteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan Zecler'e saldırı görüntülerinin kabul edilemez olduğunu ve kendilerini utandırdığını açıkladı.

"Nerden gelirse gelsin Fransa şiddete başvurmamalı, nefret ve ırkçılığın büyümesine izin vermemelidir" diyen Macron, bununla birlikte üniforma giyen tüm polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerine yönelik şiddeti kabul etmeyeceğini ifade etti.