Küresel salgın hayatı her alanda etkiliyor. Maske ve sosyal mesafenin ardından şimdi de seyahatlerde test zorunluluğu getiriliyor.

United Havayolları ABD'nin Newark kenti ile İngiltere'nin başkenti Londra arasında 16 Kasım'dan bu yana test uygulamasını gerçekleştiriyor. Kısa sürede sonuç veren ücretsiz test, uçuşa 3 saat kala yaptırılıyor.

Uçuş öncesi mecburi test

7 Aralık'tan itibaren Houston kalkışlı bazı Latin Amerika ülkelerine yönelik seferler de uygulamaya ekleniyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bu uygulamayla, yolcular posta yoluyla sipariş edecekleri 119 dolar değerindeki hızlı sonuç veren PCR testini kendileri yapacak. Test uçuşa 72 saat kala yapılacak ve yine posta yoluyla gönderilecek.

Testin 24 ila 48 saatte çıkan sonucu dijital ortamda yolcuya gönderilecek, bazı ülkeler için ise dijital sonuç ile bilgisayar çıktısı gerekecek. Testi pozitif çıkanlar 10 gün boyunca United Havayolları ile uçamayacak, sonra 24 saat arayla 2 test yaptıracak.

Bu testlerin ikisi de negatif çıkarsa United Havayolları ücretsiz olarak yeni bileti düzenleyecek.

Havacılıkta önlemler artırılıyor

Uygulama aralıktan itibaren başka havayolları ile yayılacak.

Amerikan Delta ve İtalyan Alitalia havayolları, New York JFK, Newark ve Atlanta'dan İtalya'nın Roma ve Fiumicino arasındaki seferlerinde testi zorunlu kılacak.

Yolculardan uçuştan 48 saat önce ve varılan havaalanında test yaptırmaları istenecek.