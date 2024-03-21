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Dünya
AA 21.03.2024 10:34

Güney Kore, protestocu stajyer doktorların lisanslarını askıya alacak

Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına yönelik tepkiler sürerken hükümet, gelecek haftadan itibaren görevine dönmeyen protestocu stajyer doktorların lisanslarını askıya almaya başlayacağını açıkladı.

Güney Kore, protestocu stajyer doktorların lisanslarını askıya alacak

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sağlık ve Refah Bakan Yardımcısı Park Min-soo, protestoya devam eden stajyer doktorlara ilişkin açıklama yaptı.

Park, doktorlara işe dönmeleri çağrısında bulunarak gelecek haftadan itibaren görevine dönmeyenlerin lisanslarının askıya alınacağını bildirdi.

Öte yandan bir grup tıp fakültesi profesörü, yaptıkları açıklamada, asistan doktorlara karşı alınan cezai önlemlerin kaldırılması halinde hükümetle görüşebileceklerini belirtti.

Güney Kore'de dün tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması konusundaki protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmıştı.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta Seul olmak üzere, birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri de 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

Kore Tabipler Birliği (KMA) yetkililerinden Park Myung-ha, stajyer doktorların protestolarına destek verdikleri iddiasıyla kendisinin ve meslektaşı Kim Taek-woo'nun mesleki lisanslarının 15 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle askıya alındığını aktarmıştı.

Bir grup doktor, Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanı Cho Kyoo-hong ve İkinci Bakan Yardımcısı Park Min-soo'a ilişkin Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'ne şikayette bulunmuş, Cho ve Park'ı "görevini suistimal etmekle" suçlamıştı.

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