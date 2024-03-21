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Dünya
DHA 21.03.2024 09:54

ABD polisi şüphelilerin fotoğraflarına montajla ‘oyuncak’ kafası yerleştirdi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde polis, suçluların görüntülerini paylaşmaya kısıtlama getiren yasa sebebiyle gözaltına aldığı suçluların fotoğraflarına montaj yaparak ‘oyuncak’ kafası yerleştirdi.

ABD polisi şüphelilerin fotoğraflarına montajla ‘oyuncak’ kafası yerleştirdi

Kaliforniya’nın Murrieta kentinde polis, gözaltına aldığı suçluların fotoğraflarına montaj yaparak ‘oyuncak’ kafası yerleştirdi.

ABD polisi şüphelilerin fotoğraflarına montajla ‘oyuncak’ kafası yerleştirdi

Polis bir süredir şüpheli fotoğraflarına yaptığı montaj ile ilgili olarak Salı günü yaptığı açıklamada, “1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni bir yasa, Kaliforniya'daki kolluk kuvvetlerinin şüpheli fotoğraflarını ve sabıka fotoğraflarını nasıl ve ne zaman paylaşacaklarını kısıtlıyor.

Yeni yasa, artık kolluk kuvvetlerinin şiddet içermeyen suçlar için şüpheli fotoğraflarını belirli koşullar olmadıkça paylaşmasını yasaklıyor. Ayrıca yeni yasa, özel durumlar söz konusu olmadıkça, kurumların şüpheli fotoğraflarını 14 gün sonra sosyal medyadan kaldırmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

ABD polisi şüphelilerin fotoğraflarına montajla ‘oyuncak’ kafası yerleştirdi

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