Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore olimpiyatları boykot etmeyi düşünmüyor
[Fotoğraf: AA]
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, şubatta yapılması planlanan Pekin Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulamayı "düşünmediklerini" bildirdi.
Moon, Avustralya ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, herhangi bir ülke ya da ABD tarafından Pekin Olimpiyatları’nın boykot edilmesinin istenmediğini belirtti.
Moon, olimpiyatlara yönelik diplomatik bir boykot uygulamayı "düşünmediklerini" aktardı.
ABD boykot kararı vermişti
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
Etiketler: Güney Kore Çin
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