Sicilya Adası'nda Agrigento vilayetine bağlı Ravanusa kasabasındaki doğalgaz şebekesindeki sızıntı nedeniyle 11 Aralık Cumartesi akşamı meydana gelen patlama sonrasında enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İtalyan itfaiyesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı andan bugüne kadar devam eden arama çalışmalarında kayıp olan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Diğer yandan, olayla ilgili soruşturma açan Agrigento Cumhuriyet Savcılığının kasabadaki gaz şebekesinin güvenli olup olmadığına yoğunlaştığı ifade edildi.

Gaz şebekesinden sorumlu Italgas şirketi yetkilileri, patlama yaşanan yerde rutin kontrollerde herhangi bir sızıntı bulunmadığını öne sürdü.

Buna karşın, itfaiye ekipleri gazın bu bölgede birikecek bir boşluk bulduğunu, daha sonra bir asansör ya da ev aletinin tetiklemesiyle bu büyük patlamanın yaşandığını ifade etti.

Ravanusa'da yaşamını yitirenler için Agrigento vilayetinde yas ilan edildi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da taziye mesajı gönderdi.

Bu arada, İtalya Sivil Savunma Ajansı Sicilya Şubesi de patlamada zarar gören ve oturulamaz hale gelen binaların yapımı için bağış kampanyası başlattı.

Patlamada yaklaşık 6 bina ciddi hasar görürken, 100'ü aşkın kişi bölgeden tahliye edildi.