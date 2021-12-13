Polonya ile Belarus arasındaki güçmen krizi haftalardır sürüyor. Birçok Batılı ülke, bu krizden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu sorumlu tutuyor. Lukaşenko ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

Batı ile siyasi gerginlik sürerken Belarus Devlet Başkanı, gelişmeleri TRT Haber'e anlattı.

Göçmen krizinden ABD ve Avrupa'yı sorumlu tuttu

"Önce insanların, yani göçmenlerin Irak, Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerden neden kaçtıklarından başlamalıyız." diyen Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Çünkü, ABD ile ona hizmet eden Avrupa ve diğer 'kahraman' devletler, bu devletleri işgal etti ve bu devletleri neredeyse yerle bir ettiler. Bu insanların, oturmak için evleri yok, çocuklarını yedirip giydirme imkanı yok... Bu yüzden onlar, mülteci olup çeşitli güzergahlara, çağrıldıkları yerlere gidiyorlar."

"Göçmenler yasal olarak Belarus'a geldiler"

Göçmenlerin Belarus'a davet edilmeleri iddialarına cevap veren Lukaşenko, insanların Belarus'a "tamamen yasal olarak" geldiklerini belirterek, "Bunun için para ödediler. Bunu tamamen yasal olarak yaptılar. O zaman bana söyleyin; bizzat ben veya Belarus hükümeti, neyi ihlal ettik? Dahası biz, AB ile yapılan geri kabul anlaşmalarını sıkı bir şekilde yerine getiriyorduk zaten. Bu yüzden bizi boş yere suçlamasınlar." ifadelerini kullandı.

"THY, dünyanın en güçlü hava yolu şirketlerinden biri"

Belarus Devlet Başkanı, Türk Hava Yolları'nın göçmen kriziyle ilişkilendirilmesine de değindi:

"THY, dünyanın en güçlü hava yolu şirketlerinden biri ve diğer güçlü şirketlerin rakibi. Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD şirketleri için güçlü bir rakip. Dolayısıyla bu şirketi bir şekilde bastırmak gerekiyor. Bir sebep uydurdular: göçmenler."

Türkiye'ye teşekkür

Lukaşenko ayrıca, "Belarus halkı adına Recep Tayyip Erdoğan'a ve yönetimine, Belarus politikasındaki ilkeli ve sorumlu tutumundan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Verdiğiniz sözleri tutuyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten de dostça ilişkilerimiz var." diye konuştu.