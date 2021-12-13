Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Şi ile Putin'in çevrimiçi görüşeceğini duyurdu.

Sözcü Hua, 15 Aralık'ta yapılacak görüşmede liderlerin ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel sorunları ele alacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi iki ülkenin liderlerinin görüşmesi, her iki ülkenin ABD ile son dönemdeki gerilimli ilişkileri nedeniyle, güç dengeleri bakımında kritik önem taşıyor.

Devlet Başkanı Şi, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile 16 Kasım'da yaklaşık 3,5 saat süren çevrimiçi görüşme gerçekleştirmişti.

Putin de Biden ile 7 Aralık'ta çevrim içi görüşmüştü. İki ülke liderleri arasında yıl sonundan önce yüz yüze görüşme yapılabileceği bildirilmişti.