İsveç Denizcilik İdaresi İletişim Müdürü Jonas Franzen, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini söyledi.

İsveç Denizcilik İdaresi'ne göre, gemilerden biri baş aşağı yüzüyor.

Danimarka ve İsveç'ten en az on kurtarma botunun katıldığı kurtarma operasyonu şu anda devam ediyor. Bölgede çok sayıda helikopter de arama yapıyor.

Franzen, ulusal yayın kuruluşu SVT’ye yaptığı açıklamada, “Kurtarma botları suda çığlıklarını duymuş, önceliğimiz hayat kurtarmak” dedi.

Şu ana kadar canlı ya da cansız kimse bulunamadı.

[Grafik: TRT Haber]

Suyun içinin karanlık ve çok soğuk olduğunu söyleyen Franzen, hava koşullarının ideal olmaktan uzak olduğunu ifade etti.

Franzen, aramaya devam etmek için dalış kaynakları istediklerini söyledi.

Kazaya karışan gemilerden biri Danimarka'ya diğeri ise İngiltere'ye ait. Birinin 90 metre, diğerinin 55 metre uzunluğunda aktarıldı.

Franzen, "Danimarka gemisinde en az iki kişi vardı. Ancak toplamda kaç kişi olduğunu bilmiyoruz" dedi.

İsveç Sahil Güvenlik, gemilerinin bölgeye doğru yola çıktığını söyledi.

Emir subayı Victor Devinder SVT'ye yaptığı açıklamada iki kişinin şu an eksik olduğunu söyledi.