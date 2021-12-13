Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 08:30Son Güncelleme: Kaynak: Independent
İngiltere'de bu kez kan stoğu alarmı verildi
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ülkedeki kan stoklarının yakında 'kritik seviyede düşük' hale gelebileceği konusunda uyarı yayınladı.
NHS, bu kış soğuk algınlığı ve grip riski nedeniyle kan bağış seviyelerinin kritik seviyede düşebileceğini bunun da ülkede kan stoğu krizi yaratabileceğini açıkladı.
NHS'ye bağlı kan bağışından sorumlu düzenleyici bu açıklamayla son 12 ay içinde ikinci kez kritik bir olay ilan etti.
Düzenleyici, düşük stoklar için en son 2018'de kötü hava ve kar nedeniyle kan stoğu uyarısı yayınlamıştı.
Independent'a konuşan NHS yetkilisi, "Kış, kan stokları için her zaman zorlu bir dönemdir, ancak mevsimsel baskılar daha erken oluyor ve COVID-19 ile birlikte daha soğuk hava ve daha yüksek soğuk algınlığı ve grip oranlarından endişe duyuyoruz, destekleyici aşı programı da dahil olmak üzere, durumu bu yıl daha kritik hale getirebilir." dedi.
Etiketler: İngiltere Kan Bağışı
Son Haberler
- 09:28
- 09:21
- 09:07
- 08:57
- 08:44
Sıradaki Haber
Japonya'dan Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot planı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz