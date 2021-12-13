Avustralya'yı ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile birlikte Canberra'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Kuzey ve Güney Kore, ABD ve Çin'in Kore Savaşı'na resmi bir son verme konusunda prensipte anlaştıklarını söyledi.

Ancak Kuzey Kore'nin talepleri nedeniyle görüşmelerin henüz başlamadığını da sözlerine ekledi.

1950'den 1953'e kadar süren Kore Savaşı, bir barış anlaşmasıyla değil, ateşkesle sona erdi.

Kuzey ve Güney Kore o zamandan beri teknik olarak savaşta. Kuzey Kore Çin, Güney Kore ise ABD tarafından destekleniyor.

Kuzey Kore ne istiyor?

Eylül ayında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkesinin görüşmelere açık olabileceğini, ancak ABD'nin kendilerine karşı "düşmanca politika"yı bırakması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore, Güney Kore'de ABD birliklerinin varlığına sürekli olarak karşı çıkıyor. ABD ile Güney Kore arasında her yıl düzenlenen ortak askeri tatbikatlar Kuzey'in tepkisini çekiyor.

Kuzey Kore yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Ancak ABD, herhangi bir yaptırımın kaldırılabilmesi için önce Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesi gerektiğini söylüyor.