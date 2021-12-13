Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 07:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de yurt içi kaynaklı 80 COVID-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 80 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 74'üne ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.
Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 5, Şensi'de bir yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 21 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 780 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1381 hastanın tedavisi sürüyor.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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