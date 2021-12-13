Almanya'nın Frankfurt kentinde yüzlerce kişi koronavirüs önlemlerini protesto etmek için sokağa indi.

Frankfurt polisi ise protestolarda sosyal mesafe kurallarının sağlanması için ilginç bir önleme imza attı.

Polis, kalabalığın arasından yürürken insanların en az 1,5 metre arayla durup durmadığını kontrol etmek için katlanır cetveller kullandı.

Sosyal medyada yayınlanan video 2 milyondan fazla görüntülendi.

Yerel basına göre protestoya yaklaşık 200 kişinin katıldı. Sosyal medya kullanıcılarının ölçüm çubukları kullanan polis memurlarına alaycı yorumlar yaptığı açıklandı.

Frankfurt polisi geçen hafta Twitter gönderisinde COVID-19 çubuklarını gururla lanse etti ve Almanya'nın sosyal mesafe kuralına uyumu “sürekli” bir şekilde doğrulamak için kullanılacaklarını söyledi.