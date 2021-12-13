ABD'de Kentucky başta olmak üzere en az 30 hortumun vurduğu 6 eyalette arama kurtarma çalışmaları sürerken, evlerini, iş yerlerini kaybeden afetzedeler ise yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketinde can kaybı 93’e ulaşırken, Kentucky eyaletinde ise can kaybının en az 80 olduğu aktarıldı.

Arkansas'ta bir huzurevi, Kentucky'de bir mum fabrikası ve Illinois'de bir Amazon deposu kasırgadan etkilenen yerlerden sadece birkaçı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Biden, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ekiplerinin bugün Kentucky’ye gideceğini, ağır hasarlı evler dahil olmak üzere evleri yıkılan kişilere yardım sağlanacağını açıkladı.

Öte yandan, acil durum ekiplerinin, Mayfield kentinde yerle bir olan mum fabrikasında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisi verildi.

Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, fabrikadaki 110 kişiden 40’tan fazlasının kurtarıldığını ancak bu saatten sonra enkazdan birinin sağ olarak bulunmasının mucize olacağını söyledi.

Beshear, 10 Aralık Cuma günü geç saatlerde etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söylemişti.