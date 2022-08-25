Yoon Suk Yeol, bugün başkent Seul'da, olası bir savaş durumunda komuta görevini üstlenecek bir askeri sığınağı ziyaret etti.

Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine dikkat çeken Yeol, komutanlara, operasyonel planın güncellenmesi talimatını verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı, "Kuzey Kore'nin gerçeğe dönüşen nükleer ve füze tehditlerine karşı operasyonel planların güncellenmesi de dahil olmak üzere, halkımızın can ve mal güvenliğini garanti altına alacak önlemleri acilen hazırlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ziyaret, Güney Kore ile ABD'nin son yıllarda düzenlediği en büyük ortak tatbikat esnasında yapıldı.

Yıllık yaz tatbikatlarının bu dönem 1 Eylül tarihinde sona ermesi planlanıyor.