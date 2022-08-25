Adalet Bakanlığı Sözcüsü Anthony Coley, yaptığı yazılı açıklamada, “Adalet Bakanlığı, mahkemenin 22 Ağustos tarihli emri uyarınca gerekli belgeyi mühürlü bir şekilde sundu. Bakanlık, mahkeme konuyu değerlendirdiği için daha fazla yorum yapmayı saygıyla reddediyor.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu beyanın ne zaman kamuoyuna açıklanabileceği konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Yeminli beyanların açıklanmasına giden süreç

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 8 Ağustos’ta Trump'ın evine yapılan FBI baskını hakkında 3 gün sonra ilk defa açıklama yaparak, aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırılması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Trump’ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos’ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı ancak ABD’nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın detaylı açıklanması başvurusunda bulunmuştu.

16 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı, “Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen, bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır." diyerek başvuruya karşı çıkmıştı.

Florida Federal Mahkeme yargıcı Bruce Reinhart ise yeminli beyanın bazı kısımlarının halkla paylaşılabileceğini belirtmiş, Adalet Bakanlığından, 25 Ağustos'a kadar soruşturmaya vereceği zararlar konusunda daha fazla gerekçe ortaya koymaları ve yeminli beyanı redakte etmeleri talebinde bulunmuştu.

Yeminli beyanın, Adalet Bakanlığı soruşturmasının ve bu kapsamda FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump’ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramanın yürütme temeli hakkında daha önemli ve detaylı bilgiler içerdiği düşünülüyor.