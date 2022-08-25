Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe suikastında güvenlik açığı olup olmadığı tartışılıyor.

Japonya Polis Ajansı Genel Müdürü İtaru Nakamura, teşkilatın koruma konusunda yeniden yapılanması gerektiğini söyleyerek istifa etti.

Nakamura, güvenlik zafiyetine işaret etti, "Güvenlik planı ve risk analizinde eksiklikler vardı." dedi.

Polis teşkilatı da olaya ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, olay günü Abe'nin korunmasında güvenlik açığı olduğu bilgisi yer aldı; iki el ateş eden saldırgana ilk atıştan sonra müdahale edilmede ve Abe'yi koruma altına almada gecikildiğinin altı çizildi.

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 8 Temmuz'da Nara kentindeki seçim kampanyasında konuşma yaparken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olay yerinde yakalanan zanlının kullandığı silahın el yapımı olduğu açıklanmıştı.