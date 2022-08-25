Lübnan ordusu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deniz dibinde görüntülenen teknenin fotoğraflarına yer verdi.

Açıklamaya göre, denizaltı mürettebatı, batık tekneyi Trablusşam açıklarında, Lübnan Donanması tarafından tespit edilen alana 130 metre uzaklıkta ve 459 metre derinlikte buldu.

Lübnan, batan teknenin enkazına ulaşmak için İspanya'dan denizaltı getirmişti.

Lübnan'da 84 düzensiz göçmeni taşıyan tekne 24 Nisan'da Trablusşam açıklarında batmıştı. Faciada 7 kişinin öldüğü, 45 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı. Ancak facianın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen geriye kalanlar henüz bulunamadı.