Güney Kore, Kuzey'in Rusya'ya asker göndermesine karşılık Ukrayna'ya daha fazla destek sağlayabilir

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Yoon, Pyongyang'ın Moskova'ya silah da sağladığını iddia etti.

Yoon, "Her ikisi de tehlikeli askeri maceralarını durdurmazlarsa, müttefiklerimiz ve benzer düşünen ülkelerle iş birliği içinde Ukrayna'ya desteğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere uygun etkili önlemleri uygulamaya hazırız" dedi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, dün, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna güçleriyle savaşmak üzere Rusya'nın Kursk kentindeki cephe bölgesine hareket ettiğini iddia etmişti.

Ukraynalı bir yetkili de benzer şekilde, 50 bin Rus ve Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Kursk'a konuşlandırıldığını öne sürmüştü.

Başkan Yoon da ekimde, ülkesinin "Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliğinin boyutuna bağlı olarak" Ukrayna'ya silah sağlamayı düşünebileceğini açıklamıştı.