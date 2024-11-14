İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı ABD'de gelecek hafta oylanacak

Sanders, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Gelecek hafta, Senato'ya İsrail'e belirli saldırı silahlarının satışını engellemek için bir dizi Ortak Onaylamama Kararlarını (JRD) sunacağım" dedi.

Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı "barbarca bir savaş" yürüttüğünü ve ABD hukuku ile uluslararası hukuku "açıkça ihlal ettiğinde" hiçbir şüphe olmadığını savundu.

Karar tasarısının gelecek hafta oylanacağını kaydeden Sanders, "Gazze'deki savaş, neredeyse tamamen Amerikan silahlarıyla ve ABD vergi mükelleflerinin 18 milyar dolarıyla yürütüldü" dedi.

ABD'nin Netanyahu hükümetine daha fazla askeri yardım ve silah sağlayarak bu savaşa "ortak" olmaya devam edemeyeceğini belirten Sanders, "Kongre'nin bu silah satışlarını engellemek için harekete geçmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

⁠Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 712 Filistinli öldü, 103 bin 258 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 782 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.