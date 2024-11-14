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Dünya
AA 14.11.2024 11:36

FBI: Çin ile bağlantılı aktörlerin siber casusluk kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin ile bağlantılı aktörlerin "geniş ve ciddi siber casusluk kampanyası" kapsamında ABD hükümeti çalışanlarını hedef aldığını açıkladı.

FBI: Çin ile bağlantılı aktörlerin siber casusluk kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı

FBI ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansından (CISA), "Çin'in ticari telekomünikasyon altyapısını hedef almasına" ilişkin ortak açıklama yapıldı.

İnceleme sonucunda "geniş ve ciddi" bir siber casusluk kampanyasının ortaya çıktığının belirtildiği açıklamada, "Çin ile bağlantılı aktörlerin, hükümet faaliyetlerinde yer alan sınırlı sayıda kişinin özel iletişimlerine sahip olmak amacıyla birden fazla telekomünikasyon şirketinin ağlarına erişim sağladıklarını tespit ettik" ifadesi kullanıldı.

Tam olarak kimlerin hedef alındığının belirtilmediği açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

FBI ve diğer ABD kurumları hala casusluk kampanyasının tam kapsamını araştırıyor.

FBI, tarafından 25 Ekim'de yapılan açıklamada, "ABD hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti ile bağlantılı aktörler tarafından ticari telekomünikasyon altyapısına izinsiz erişimi araştırıyor" denilmişti.

The New York Times gazetesi de 25 Ekim'de bilgisayar korsanlarının Donald Trump ve James David Vance'in telefonlarını hedef aldığını ileri sürmüştü. Ancak iki ismin dinlendiğine dair henüz hiçbir kanıta ulaşılamadı.

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