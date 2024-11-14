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Dünya
AA 14.11.2024 11:47

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarda ikisi çocuk 3 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Beyt Lahiya'da düzenlenen saldırı da büyük patlamalara neden oldu.

İnsansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne yönelik saldırısında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 712 Filistinli öldü, 103 bin 258 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
 

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