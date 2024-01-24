Puslu -2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.01.2024 08:21

Güney Kore: Kuzey Kore seyir füzeleri fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını açıkladı.

Güney Kore: Kuzey Kore seyir füzeleri fırlattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında fırlatılan füzelerin, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzeleri olduğu belirtildi.

Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile işbirliği içinde çalışıldığı" ifade edildi.

Açıklamada "Hwasal-1 ya da Hwasal-2 tip ve karadan fırlatıldığı tahmin edilen ve sayısı açıklanmayan füzelerin kısa menzilli olmadığı" bildirildi.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

ETİKETLER
Güney Kore Kuzey Kore
Sıradaki Haber
ABD: TBMM'nin İsveç kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
Küresel piyasalar makroekonomik verileri takip edecek
09:30
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü
09:27
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar uyarısı
09:25
AK Parti ve MHP'nin Ankara ilçe adayları bugün açıklanacak
09:20
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
09:20
ABD'de başkanlık yarışında Trump, New Hampshire'de ön seçimleri kazandı
4 yeni imparator penguen kolonisi keşfedildi
4 yeni imparator penguen kolonisi keşfedildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askerlerini böyle hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askerlerini böyle hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ