ABD: TBMM'nin İsveç kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği onay ABD'de de yakından takip edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, TBMM'nin İsveç'e katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de konuştu. “Joe Biden, NATO'nun birlikte çalışabilirliğine bir yatırım olan, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklediğini uzun zamandır açıkça belirtiyor" dedi.

Açıklamada bu satışın ABD, Türkiye ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyeceği vurgulandı.

"Bazı üyeler F-16 konusunda İsveç'in üyeliğine vurgu yaptı"

TRT Haber’e verilen özel cevapta, F-16 satışını İsveç’in üyelik onayına bağlayan kongre üyeleriyle ilgili bölüm de dikkati çekti.

Kongre'nin, silah satışlarının gözden geçirilmesinde kilit bir role sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bazı Kongre üyeleri, Türkiye'ye F-16 satışını destekleyebilmeleri için Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onaylamasının önemli bir husus olduğunu kamuoyuna açıkladılar" ifadesi kullanıldı.