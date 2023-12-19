Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.12.2023 11:16

Güney Kore: Kuzey Kore, provokasyonlarının daha büyük acı getireceğinin farkına varacak

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasıyla ilgili "Kuzey'in, provokasyonlarının daha büyük acı getireceğinin farkına varacağını" söyledi.

Güney Kore: Kuzey Kore, provokasyonlarının daha büyük acı getireceğinin farkına varacak

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, kabine toplantısında, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına değindi.

Kuzey'in "provokasyonlarının yalnızca daha büyük acı getireceğinin farkına varacağını" belirten Yoon, ABD ile bu konudaki işbirlikleri hakkında konuştu.

Yoon, "Güney Kore ve ABD arasında nükleer temelli güçlü bir ittifak gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan, Kuzey'in füze uyarı verilerini eş zamanlı paylaşma sistemi

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, ABD ve Japonya ile Kuzey Kore'nin füze fırlatma faaliyetlerine ilişkin uyarı verilerini eş zamanlı olarak paylaşacağı sistemin başlatıldığı bildirildi.

Üç ülkenin, Kasım 2022'de kurulması konusunda mutabık kaldığı eş zamanlı veri paylaşım sistemiyle "Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeleri tespit etme ve değerlendirme, güvenliği sağlama ve bu alanda gelişmeyi" amaçladığı aktarıldı.

Kuzey Kore, kıtalar arası balistik füze fırlatmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Aralık'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlattığını duyurmuş, Japonya Savunma Bakanlığı da dün, Kuzey'in Japon Denizi yönüne yerel saatle 08.24'te kıtalar arası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Sıradaki Haber
ABD'de, Mısır asıllı mühendis El Shazly, Filistin bayrağıyla kayak yaparken saldırıya uğradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Kızıldeniz’de neler oluyor?
12:20
Bakan Tunç: Vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyacağız
12:22
Batman Valiliği uçaksavar atışları nedeniyle vatandaşları uyardı
12:17
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Fiyat artışları çok daha makul düzeylere gerileyecek
12:16
73 yaşında çift ana dalda yüksek lisans yapıyor
12:11
ABD'de TikTok, Meta ve X şirketleri Utah eyalet yönetimine dava açtı
Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
FOTO FOKUS
TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü
TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ