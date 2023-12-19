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Dünya
AA 19.12.2023 11:09

ABD'de, Mısır asıllı mühendis El Shazly, Filistin bayrağıyla kayak yaparken saldırıya uğradı

ABD'de kayak yaparken, Filistin bayrağı taşıdığı için beyaz bir Amerikalının saldırısına uğrayan Mısır asıllı Mahmoud El Shazly, İsrail bayrağı taşıması durumunda insanların onu "muhtemelen yumruk sallayarak, alkışlarla destekleyeceğini" söyledi.

ABD'de, Mısır asıllı mühendis El Shazly, Filistin bayrağıyla kayak yaparken saldırıya uğradı

26 yaşındaki ABD vatandaşı El Shazy, arkadaşlarıyla gittiği kayak tatilinde, Filistin bayrağı taşıdığı için uğradığı saldırıyı anlattı.

ABD'nin Texas eyaletinde doğup büyüyen Mısır asıllı El Shazy, Filistin bayrağıyla kayak yaptığı Coloradao'da beyaz bir Amerikalının saldırısına uğramasıyla ilgili "(İsrail bayrağı olsaydı) insanlar muhtemelen bana yumruk sallayarak alkışlarla destek verirdi. Beyaz bir erkek olsaydım, bu (saldırı) asla olmaz, durum kesinlikle tersine dönerdi." ifadesini kullandı.

Ailesinin, Mısır'ın İskenderiye kentinden 1990'lı yıllarda ABD'ye geldiğini ve kendisinin Houston kentinde doğduğunu belirten El Shazy, üniversite eğitimini de Texas'ta tamamlayıp mühendis olduğunu ifade etti.

El Shazy, en son gittiği kayak merkezinde "beyaz bir Amerikalının" önüne atlayarak, "Şu bayrağı ortadan kaldırsan nasıl olur?" diye çıkıştığını, bunu reddetmesi üzerine ise kendisini yere yıktığını söyledi.

Filistin bayrağını kaptırmamak için yerde bir süre kendisine saldıran kişiyle mücadele ettiğini anlatan El Shazly, çevredekilerden biri hariç, kimsenin yardım etmediğini, sonunda bayrağını kurtararak ayağa kalkmayı başardığını ve öfkeyle "Soykırımcılar, 7 bini çocuk 20 bin kişiyi öldürdü." şeklinde bağırdığını anlattı.

Yaşadıklarının, ABD'deki "ifade özgürlüğü" ile örtüşmediğini söyledi

ABD'de, ifade özgürlüğünden sıkça bahsedildiğini vurgulayan Mahmoud El Shazly, "Bu adam, zar zor düşüncemi ifade ettiğim ve Filistin bayrağı taşıdığım için, bana sadece bu sözleri söylemekle kalmayıp, eşyamı (Filistin bayrağını) gasbetme ve bana saldırma hakkı olduğunu da düşündü. Bu, ülkenin gerçekte temsil ettiği ifade özgürlüğü hakkında genellikle duyduğunuz şeylerle kesinlikle örtüşmüyor." diye konuştu.

"Medyamız, Arapça konuşan her Müslüman'ı ve Arap'ı terörist olarak gösteriyor"

ABD'de son zamanlarda Müslümanlara karşı ön yargının ve saldırganlığın arttığına işaret eden El Shazly, Brown Üniversitesinde eğitim gören 3 öğrenciye Arapça konuştukları için saldırılmasının ve bir gencin bu olay nedeniyle felçli kalmasının "çok üzücü" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak Amerikan vatandaşlarına, beyaz bireye yansıtılan çok fazla nefret var. Medyamız gerçekten, 'kefiye takan ve Arapça konuşan her Müslüman'ı ve Arap'ı terörist, Yahudilerin, Hristiyanların ölmesini isteyen kişi' olarak gösteriyor. Bu, kesinlikle doğru değil. Bu çok üzücü çünkü medya bunu gösteriyor."

"Filistin'de, Gazze'de yaşananlar işgaldir, soykırımdır"

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara maruz kalan sivil Filistinlilere yönelik El Shazly, "Yanınızdayız, sizi görüyoruz, sizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." şeklinde seslendi.

El Shazly, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar işgaldir, soykırımdır. İsrail'in tek bir Filistinliyi bile öldürmeye hakkı yok." dedi.

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