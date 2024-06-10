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Dünya
AA 10.06.2024 13:54

Güney Kore: Kuzey Kore, "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştiriyor

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore ile "çöp balonu gerilimi" sürerken Pyongyang yönetiminin "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığını bildirdi.

Güney Kore: Kuzey Kore, "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştiriyor

Güney Kore ordusundan iki ülke arasındaki "çöp balonu gerilimine" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığına ilişkin bulguların olduğu belirtildi.

Yerleştirilen hoparlörlerin sayısına ve yerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Kuzey Kore tarafından henüz herhangi bir yayın yapılmadığı kaydedildi.

Balon savaşları: Seul, Kuzey Kore'ye hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek
Balon savaşları: Seul, Kuzey Kore'ye hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore ile "çöp balonu gerilimi" sürerken dün, sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceklerini açıklamıştı.

Kuzey Kore, Güney Kore'ye 310 "çöp balonu" daha gönderdi
Kuzey Kore, Güney Kore'ye 310 "çöp balonu" daha gönderdi

"Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 29 Mayıs'tan bu yana içinde "çöp" bulunan yüzlerce balon gönderilmişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.

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