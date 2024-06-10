Kremlin: AP seçim sonuçları çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösteriyor

Peskov, gazetecilere, AP seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın AP'deki güç dengesini yakından takip ettiğini belirten Peskov, sağ partilerin popülaritesinin artmasına yönelik dinamiklerin görüldüğünü kaydetti.

Peskov, Avrupa yanlısı partilerin güçlerini korurken sağ partilerin zamanla onlara yetişip geçebileceği değerlendirmesini yaptı.

Peskov, "Görünüşe göre çoğunluk gerçekten de Avrupa yanlısı ve Ukrayna yanlısı olacak. Ancak AP'nin gelecekteki yapısının da analiz edilmesi gerekiyor." dedi.