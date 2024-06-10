Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.06.2024 13:40

Kremlin: AP seçim sonuçları çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden çıkan sonucun, çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösterdiğini söyledi.

Kremlin: AP seçim sonuçları çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösteriyor

Peskov, gazetecilere, AP seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın AP'deki güç dengesini yakından takip ettiğini belirten Peskov, sağ partilerin popülaritesinin artmasına yönelik dinamiklerin görüldüğünü kaydetti.

Peskov, Avrupa yanlısı partilerin güçlerini korurken sağ partilerin zamanla onlara yetişip geçebileceği değerlendirmesini yaptı.

Peskov, "Görünüşe göre çoğunluk gerçekten de Avrupa yanlısı ve Ukrayna yanlısı olacak. Ancak AP'nin gelecekteki yapısının da analiz edilmesi gerekiyor." dedi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu Seçim
Sıradaki Haber
İsrail'in 248 gündür saldırdığı Gazze'de can kaybı 37 bin 124'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Adana'da orman yangını
15:15
Ülke genelinde sıcaklıklar artacak
15:10
Bakan Yaşar Güler: EFES-2024 rekor sayıda ülkenin katılımla icra edildi
15:10
Şanlıurfa'da kuduz karantinası
15:03
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
14:55
"Sümela Manastırı'ndaki restorasyonda fresk zarar gördü" iddiasına yalanlama
Dünyadaki ilk üniversitelerden biri kabul edilen Tunus'taki Zeytune Camii
Dünyadaki ilk üniversitelerden biri kabul edilen Tunus'taki Zeytune Camii
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'dan körfeze can simidi
Mavi Vatan'dan körfeze can simidi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ