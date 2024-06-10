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Dünya
AA 10.06.2024 12:49

İsrail'in 248 gündür saldırdığı Gazze'de can kaybı 37 bin 124'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 37 bin 124'e yükseldi.

İsrail'in 248 gündür saldırdığı Gazze'de can kaybı 37 bin 124'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 248 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 218 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 124'e, yaralı sayısının 84 bin 712'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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