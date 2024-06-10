Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.06.2024 09:54

Kuzey Kore, Güney Kore'ye 310 "çöp balonu" daha gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 310 balon daha gönderdiğini bildirdi.

Kuzey Kore, Güney Kore'ye 310 "çöp balonu" daha gönderdi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kore tarafından yaklaşık 310 "çöp" balonu gönderildiğini aktaran Lee, bu balonların çoğunun rüzgar nedeniyle Güney Kore'ye ulaşmadığını kaydetti.

Balonların içinde müsvedde kağıt ve plastik bulunduğunu belirten Lee, toksik maddeye rastlanmadığını ifade etti.

Lee, "Ordumuz, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna ezici bir çoğunlukla karşılık verebilecek kapasiteye sahip." açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore, Güney Kore'ye 310 "çöp balonu" daha gönderdi

Kuzey Kore'den "karşı hamle" mesajı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, ülke lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney tarafının sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceği açıklamasına ilişkin konuştu.

Güney'in bu eylemlerini kınadıklarını belirten Kim, "Güney Kore, propaganda broşürü dağıtma ve hoparlörle yayın yapma provokasyonunu gerçekleştirirse Kuzey Kore'nin yeni karşı hamlesine tanık olacaktır." ifadesini kullandı.

Balon savaşları: Seul, Kuzey Kore'ye hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek
Balon savaşları: Seul, Kuzey Kore'ye hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek

"Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore'de bir grup aktivist, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.

Ardından Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.

Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı. Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı. Güney Kore ayrıca sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Güney Kore Kuzey Kore
Sıradaki Haber
İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:42
Türkiye Türk dünyasının hamisi: Hakan Fidan Uygur Türklerini ziyaret etti
10:44
İzmir'de tır, minibüs ve otomobilin çarpışarak yanması sonucu 5 kişi yaralandı
10:35
Hacı adaylarından ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na ziyaret
10:20
Cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 265285 milyon dolar açık verdi
10:11
Brent petrolün varil fiyatı 79,77 dolar
10:17
Bayram öncesinde SYDV'lere 847,6 milyon lira kaynak aktarıldı
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
FOTO FOKUS
Türkiye ve Azerbaycan kardeşlik ilişkilerini üst düzeyde tutuyor
Türkiye ve Azerbaycan kardeşlik ilişkilerini üst düzeyde tutuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ