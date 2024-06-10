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Dünya
Independent 10.06.2024 08:36

İspanya'da mezarlıklar güneş enerjisi tarlasına dönüştürülecek

Valensiya şehri, mezarlıklarını yeşil enerji merkezlerine dönüştürmeye yönelik iddialı bir plan kapsamında mezarlıklara binlerce güneş paneli yerleştiriyor.

İspanya'da mezarlıklar güneş enerjisi tarlasına dönüştürülecek

Requiem in Power (Ağıtın Gücü, RIP) projesi, yaklaşık 2,8 MW elektrik üretme kapasitesiyle İspanya'daki en büyük kentsel güneş enerjisi çiftliği olacak.

Projeyi detaylandıran bir Avrupa Birliği bilgi formuna göre, Valensiya'daki mezarlıklardaki mahzenlere ve diğer yapılara yaklaşık 7 bin fotovoltaik panel yerleştirildi.

Bilgi notunda "Bu kamusal alanlar temiz enerji üretimi için geniş bir alan sunuyor. Üretilen enerji kamu hizmetlerinin yanı sıra kent sakinlerinin evlerinde de kullanılacak" deniyor. 

RIP projesinin tam olarak faaliyete başladığında her yıl 140 tona kadar karbon salımının önüne geçeceği tahmin ediliyor.

Bu proje Valensiya 2030 İklim Hedefi kapsamında. Akdeniz kenti, 2030 İklim Hedefi'yle Avrupa Birliği'nin 2050'ye kadar iklim nötr olma amacının öncülerinden biri haline geldi.

Valensiya kent düzeyinde bu hedefe planlanandan 20 yıl önce varmayı ve 2030'a gelinmeden iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyor.

Projenin internet sitesinde, "Mevcut iklim acil durumunda, şehirler iklim değişikliğiyle mücadelede hayati bir role sahiptir ve çözümün anahtarıdır" deniyor.

Mezarlıklarına güneş panelleri yerleştiren ilk yer Valensiya değil; Fransa'da bir komün 2021'de mezarlığını yenilenebilir enerji merkezine dönüştürmek için bir proje başlatmıştı.

Ülkenin batısındaki Saint-Joachim, gelecek yıla kadar yaklaşık 3,3 milyon euro maliyetle 5 bin panel kurmayı planlıyor.

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İspanya Güneş Enerjisi
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