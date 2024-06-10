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Dünya
AA 10.06.2024 09:26

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve Tubas kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Tulkerim kentindeki Sabit Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan 21 yaşındaki Yusuf Abduddaim şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Tulkerim yakınlarındaki Zenabe beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırılırken beldedeki birçok evde arama yapıldı.

İsrailli keskin nişancıların açtığı rastgele ateş sonucu Tulkerim'deki Filistin Huduri Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Abduddaim hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, El-Faria Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine baskın yaptı. İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

Baskında 15 yaşındaki Mahmud Nibrasi öldürüldü, 4 Filistinli de yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 534'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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