Balon savaşları: Seul, Kuzey Kore'ye hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında bir süredir devam eden balon savaşları gerginliği artırdı.

Güney Kore, Kuzey'e karşı yeni hamle için konseyi topladı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, ''Alacağımız tedbirler Kuzey Kore rejimi için dayanılmaz olacak ancak Kuzey'in birliklerine ve halkına umut ve ışık mesajı gönderecektir'' ifadelerine yer verildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, Pyongyang'ın sınır ötesine çöp taşıyan balonlar göndermeyi sürdürmesinin ardından, tepki olarak Kuzey Kore'ye yönelik Kim Jong Un rejimi için “dayanılmaz” olacak hoparlör yayınlarına başlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz ay Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) olarak bilinen, Kuzey Kore'den kaçanların oluşturduğu grup, ülkeyi eleştirmek için Güney Kore'den 20 balonu Kuzey Kore'ye gönderdi.

FFNK Grubu Başkanı Park Sang-hak, balonlarda Pyongyang yönetimini eleştiren 300 bin broşürün ve K-Pop içerikli 2 bin USB belleğin bulunduğunu söyledi.

Park, Güney Kore ile "birleşmeye karşı çıktığı ve liderliğini sürdürmeye çalıştığı" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştirdi.

Balonlara bağlı bir pankartta "Kim Jong-un bir vatan haini ve halkımızın düşmanıdır" ifadesinin yer aldığı görüldü.